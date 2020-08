لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية الرصاص على شاب أسود بولاية ويسكونسن.. فيديو وصور

تواصل الشرطة الأمريكية أعمال العنف تجاه الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء، وتداول مقطع فيديو جديد لاعتداء بعض أفراد الشرطة على شاب أمريكي ذو بشرة سمراء أثناء محاولاته الدفاع عن نفسه والهروب بسيارته وسط صرخات صديقته التي تستنجد بالشرطة للتوقف عن إطلاق النيران، في ولاية ويسكونسن.

ووفقاً لبعض وسائل الاعلام الأمريكية، فإن الشاب الأمريكي الذي تعرض لإطلاق النيران يدعي "جاكوب"، وهو يرقد داخل إحدى المستشفيات حالياً لتلقي العلاج بعد تعرضه لأطلاق النيران سبعة مرات.

Look wtf happened in kenosha !!! WHAT IS GOING ON 🙏🤦🏽‍♂️ police brutality is REAL pic.twitter.com/RRxncCLy8e