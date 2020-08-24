اليوم السابع
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لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية الرصاص على شاب أسود بولاية ويسكونسن.. فيديو وصور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:24 م
لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية الرصاص على شاب أسود بولاية ويسكونسن.. فيديو وصور لحظة اطلاق النيران
كتب آسر أحمد

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تواصل الشرطة الأمريكية أعمال العنف تجاه الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء، وتداول مقطع فيديو جديد لاعتداء بعض أفراد الشرطة على شاب أمريكي ذو بشرة سمراء أثناء محاولاته الدفاع عن نفسه والهروب بسيارته وسط صرخات صديقته التي تستنجد بالشرطة للتوقف عن إطلاق النيران، في ولاية ويسكونسن.

ووفقاً لبعض وسائل الاعلام الأمريكية، فإن الشاب الأمريكي الذي تعرض لإطلاق النيران يدعي "جاكوب"، وهو يرقد داخل إحدى المستشفيات حالياً لتلقي العلاج بعد تعرضه لأطلاق النيران سبعة مرات.

ويواصل الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء مظاهراتهم في شوارع ولاية ويسكونسن، التي تعرض فيها الشاب الأمريكي لإطلاق النيران منذ ساعات، وسط تكثيف أمني وشرطي كبير.

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وعلى جانب آخر، اشتبك آلاف الأمريكيين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين، أمس، فى مدينة بورتلاند فيما بينهم، وذلك عقب اشتباكات كبيرة بين المحتجين والشرطة الأمريكية، واحتشد المتظاهرون حاملين مكبرات صوت للهتاف والتنديد ضد معاملات الشرطة الأمريكية، فيما رفع آخرون لافتات ونددوا بالهتافات تضامنا مع الشرطة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال فى تغريدة على تويتر إن عناصر الشرطة الفيدرالية سيبقون فى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون إلى أن ينتهى مسئولو إنفاذ القانون المحليون من "تطهيرها من الفوضويين ومثيرى الشغب".

وكان بعض المحتجين يلقون مفرقعات وأغراض أخرى عبر السياج المحيط بالمؤسستين اللتين تحصن داخلهما ضباط فدراليون نشرتهم هناك إدارة الرئيس دونالد ترامب.

 

 


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