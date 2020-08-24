اليوم السابع
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لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية لاختبارهم.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:01 ص
لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية لاختبارهم.. صور لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الاشرافية، وهى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير شئون مكتب أمين عام الجامعة.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شمس الدين رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، وعبد العزيز صيام مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد المغربي، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

 

اللجنة تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية

اللجنة تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية

 

خلال اجتماع اللجنة
خلال اجتماع اللجنة

 

متابعة عمل اللجنة
متابعة عمل اللجنة

 


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نواب رئيس جامعة بنها

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