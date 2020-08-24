اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجان مرور على المخابز للتأكد من التعقيم ومواصفات رغيف الخبز بسفاجا ..صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:53 م
لجان مرور على المخابز للتأكد من التعقيم ومواصفات رغيف الخبز بسفاجا ..صور حملات تموينية على المخابز بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، عبدالحميد رضوان، سكرتير المدينة بالتنسيق مع إدارة التموين، للمرور الميدانى على المخابز، للتأكد من عدم التلاعب فى المواصفات التموينية لرغيف الخبز

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها، أن اللجنة بقيادة سكرتير المدينة قامت بالمرور على عدد من المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز، من حيث الشكل والحجم والوزن ونظافة أدوات العجين والتزام العمالة بالمخابز بإرتداء الكمامات والجوانتى وتطهير وتعقيم ارضيات المخابز

من جانبه قال عبد الحميد رضوان سكرتير مدينة سفاجا أن حركة المخابز منتظمة و حركة بيع وتداول الخبز لمنع حدوث أية تكدسات أو تزاحم من المواطنين أمام المخابز مع مراعاة وجود مسافات بينية بينهم للحصول على الخبز فى اقل وقت، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد

وشدد على استمرار التفتيش على المخابز للتأكد من انتظام عملية بيع الخبز بسهولة ويسر دون زحام او تجمعات للمواطنين حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

IMG_1998
حملات تموينية على المخابز بسفاجا 

 

IMG_1999
حملات تموينية على المخابز بسفاجا 

 

IMG_2001
حملات تموينية على المخابز بسفاجا 

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سفاجا

حملات تموينية على المخابز

مخابز سفاجا

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

وزن رغيف الخبز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق مقاه لمخالفتها وضبط شيشة بها فى حملات مبكرة بإحياء مدينة سفاجا..صور

السبت، 22 أغسطس 2020 08:04 م

رئيس مدينة سفاجا تتابع أعمال الإنشاءات وتطوير ورفع كفاءة المجزر .. صور

الأحد، 16 أغسطس 2020 12:59 م

مجلس مدينة سفاجا يناشد المواطنين بالتوجه لسداد قيمة اثبات جدية التصالح في مخالفات البناء

السبت، 15 أغسطس 2020 12:02 م

رئيس مدينة سفاجا تستهدف البناء المخالف فى منطقة كيلو 8 شمالا.. صور

الجمعة، 14 أغسطس 2020 03:25 م

رئيس مدينة سفاجا: مندوب للصحة ومترجم إشارة بكل لجنة انتخابية

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 06:11 م

الإنتهاء من رش وتجهيز لجان سفاجا استعدادا لإنتخابات مجلس الشيوخ .. صور

الأحد، 09 أغسطس 2020 01:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة