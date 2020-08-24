لبنان يسجل 3 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة فى لبنان، الأحد، تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد التراكمى للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 12698 حالة.

وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى حول مستجدات الوباء، أنّ "الحالات الجديدة التى سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 290 ضمن المقيمين و 5 ضمن الوافدين"، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية.

وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى أن "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد فى لبنان بلغ 3561، فى حين أن العدد التراكمى للوفيات هو 123، إذ تمّ تسجيل حالتى وفاة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويذكر أن الفترة الماضية قد شهدت تسجيل معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا، وفيما تعانى العديد من المستشفيات فى لبنان من نقص الخدمات الطبية خاصة فى بيروت عقب الانفجار الكبير الذى شهده مرفأ بيروت مطلع الشهر الجارى.