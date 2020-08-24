لايف.. حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بالكاشف الحرارى والكمامات

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، إقبالا فى أول يوم لإعادة التشغيل بعد توقف 6 أشهر وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقامت إدارة الحديقة بتوفير نحو 3 كواشف خرارية ومنع دخول أى زائر دون ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى الحرص على التباعد الاجتماعى، ووضع لافتات إرشادية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، أمام مدخل متحف التاريخ الطبيعى وبيت الزواحف وبيت الأسد، وعلى مسافات متفرقة من الحديقة.

من جانبها، قالت الدكتورة نبيلة عزيز مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن الحديقة بدأت اليوم فى استقبال جمهورها، وبنسبة لا تتجاوز 50% من القدرة الاستيعابية للحديقة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بإعادة تشعيل الحدائق والمتنزهات بنصف القدرة الاستيعابية لها .

وأوضحت الدكتورة نبيلة عازر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن إدارة الحديقة قامت بتكثيف استعداداتها لاستقبال الجمهور لأول مرة منذ 6 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، من خلال تكثيف حملات التعقيم، حيث تم تعقيم كافة أرجاء الحديقة وبيوت الحيوانات و متحف الحديقة و مكاتب العاملين ، مؤكدة على أنه سيتم تعقيم الحديقة 3 مرات يوميا أثناء إعادة التشغيل، قبل الفتح و بعد الإغلاق وأثناء النهار خلال استقبال الجمهور، كما أنه لن يسمح لأحد بالدخول إلا بارتداء الكمامة للعاملين على البوابات و الموظفين و مشرفى بيوت الحيوانات، حفاظا على الصحة العامة، مع توفير كافة المواد المطهرة و3 كواشف للحرارة لقياس درجة حرارة الزائرين قبل الدخول، بالإضافة إلى وضع علامات التباعد الاجتماعى أمام شباك التذاكر منعا للتزاحم.

وأشارت الدكتورة نبيلة عازر، إلى أنه خلال فترات الغلق استقبلت الحديقة 10 ولادات جديدة، للأسد الافريقى والقرد الحبشى والكبش الأروى والحصان واعلبنج السودانى، والنسانيس.

يذكر أن حديقة حيوان الاسكندرية هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، و تقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهة بالإسكندرية، وتقع بجوار حدائق أنطونيادس الشهيرة و بها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى و متحف للتاريخ الطبيعى.