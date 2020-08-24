وأشارت إلى أنه تم تسجيل 283 إصابة لطلاب و79 عضو هيئة تدريس منذ القرار بعودة الطلاب للمدارس في 20 مايو الماضي.
يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان قد حذر في مطلع الشهر الجاري من أن العالم يواجه "كارثة جيل" بسبب غلق المدارس خلال تفشي جائحة "كورونا".. وقال "إن عودة الطلاب للمدارس والمؤسسات التعليمية بشكل أمن يقع ضمن الأولوية بمجرد السيطرة على العدوى بالمرض محليًا".
 