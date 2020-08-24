سول(أ ش أ)

أعلنت وزارة التعليم فى كوريا الجنوبية تعليق حضور الطلاب فى نحو 2000 مدرسة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، وأضافت الوزارة - في بيان حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين، أن القرار سيطبق على 1845 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى لإغلاق أكثر من 1000 مدرسة منذ مايو الماضي.