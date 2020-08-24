كامل الوزير يكشف عن خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديد لشبرا الخيمة لتخفيف التكدس

كتب محمد شرقاوى

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ميدانى رمسيس والجيزة مكانى ارتكاز يسهل انتقال الراكب بعد النزول من القطارات، مضيفا أنه يوجه رسالة لأهلنا فى الصعيد ألا يستمعوا إلى أى أشخاص لهم أهداف مغرضة، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مترو الانفاق والمونوريل والنقل العام ستمر بمحطة بشتيل تسهيلا على الراكبين، لافتا إلى أن سيجرى إنشاء جراجين أسفل محطة بشتيل و2 جراح أسفل المشروع السكنى وفندق جديد، مؤكدا أن القطارات القادمة من الصعيد ومتوجه إلى الاسكندرية ستمر بمحطتى رمسيس والجيزة.



وأوضح وزير النقل، أن اختيار مثلث بشتيل لأنه منطقة وسيطة بين رمسيس والجيزة، مؤكدا أن كل الخدمات وسائل النقل العام المتوفرة فى محطتى رمسيس والجيزة ستكون متوفر بمحطة بشتيل، مضيفا أنه لدينا خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديدية من الوجه البحرى إلى شبرا الخيمة لتخفيف التكدس.



وأوضح أن مترو الأنفاق والمونوريل والنقل العام ستكون جاهزة قبل بدء محطة بشتيل، بالإضافة إلى أننا لدينا خطة لنقل جزء من خطوط السكة الحديدة للوجه البحرى إلى قليوب لتخفيف التكدس، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبرى لأهلنا فى الصعيد لتوفير كافة الخدمات لهم.



وتابع أن الرئيس السيسى أصدر توجيهات لتوصيل خطة السكة الحديد من السد العالى إلى توشكى، مضيفا أن الرئيس حريص على مصلحة كل مواطن مصرى فى الداخل أو الخارج دون تميز.