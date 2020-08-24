فلسطين تسجل 4 حالات وفاة و 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ، تسجيل 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 132 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، نشرته صفحة الوزارة بفيس بوك، اليوم الاثنين، أن 4 وفيات سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقد تم الإعلان عن إحداها في مدينة نابلس، في حين سجلت وفاة في مدينة القدس، إضافة لوفاة مواطنتين من بني نعيم 76 عاما والعيزرية 97 عاما متأثرتين بإصابتهما بالفيروس.