فرنسا تسجل 1955 إصابة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 1955 حالة مقارنة باليوم السابق، مع اكتشاف 22 مجموعة جديدة. وقالت الوزارة إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 15 عن اليوم السابق ليبلغ إجمالا 30528.
فرنسا تسجل 1955 إصابة و 15 حالة وفاة بفيروس كوروناالإثنين، 24 أغسطس 2020 08:15 م
كورونا
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