فرق الصيانة تعمل لإنهاء مشكلة انقطاع المياه المستمر بكوم أمبو

أسوان _ صلاح المسن

وجه اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو أسوان بحل مشكلة انقطاع المياه المستمر في قرية المنشية بمركز كوم أمبووالاستجابة لشكاوى الأهالى.

وقامت الوحدة المحلية لقرية المنشية بناءا شكوى أهالي المنشيه بحري والكمبيل لانقطاع المياه المستمر وتم التواصل والتعاون مع مرفق مياه كوم امبو لحل المشكلة وقام مرفق مياه كوم امبو ا بإرسال فريق الصيانة والمعدات وجاري العمل لحل المشكلة من قبل مرفق مياه كوم امبو .

من ناحية أخري تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضخ المياه بعد انتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسى بقطر 600 مللى، والمغذى لمدينة نصر النوبة والقرى المجاورة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات وفناطيس مياه من الشركة لتلبية احتياجات المواطنين لحين إصلاح الكسر.

وفى سياق آخر، تابع محافظ أسوان، أعمال الإصلاح فى فى خط مياه الشرب الرئيسى بكورنيش النيل والذى تعرض للكسر المفاجئ، وكان المحافظ اللواء أشرف عطية كلف العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإشراف الميداني على عملية الإصلاح

ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا، أنه تم بالفعل إنهاء أعمال الإصلاح فى الخط الرئيسى بقطر 12 بوصة بعد التشغيل التجريبى للتأكد من سلامة خط المياه ، لافتاً إلى أنه تم تدفق مياه الشرب للمناطق المتأثرة وهى مناطق أبوالريش قبلى وصالح حرب والحصايا وأرض الجميلى فيما تم استخدام المحابس الرئيسية لضمان استمرار تدفق المياه لباقى المناطق بوسط المدينة.

وأوضح أيمن رضا بأنه بالتوازى تم شفط تجمعات وتراكمات المياه من خلال عدد 6 سيارات شفط وعدد 2 سيارة مدمج تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، مشيراً إلى قيام إدارة مرور أسوان بتسهيل الحركة المرورية لضمان عدم حدوث أى اختناقات فى هذه المنطقة الحيوية ، بالإضافة إلى الدفع بسيارات وفناطيس الشركة للمناطق المتضررة لتوفير مياه الشرب للمقيمين فيها.