فتح باب الالتحاق بالمرحلة الثانية من مبادرة المسئول الحكومى المحترف بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، فتح باب الالتحاق بالمرحلة الثانية من المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف"، بدءاً من اليوم الاثنين 24 أغسطس حتى يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس الجاري، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، تسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الآداء، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وحرفية.
وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن تلك المبادرة تأتى فى إطار التنسيق المتبادل بين محافظة الفيوم، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تحقيق استراتيجية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامناً مع جهود التحول الرقمى والتطوير المؤسسى داخل المحافظات، وكذلك رفع كفاءة مقدمى الخدمات بشكل مباشر مع الجمهور من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية، الأمر الذى يسهم فى حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.
وأكد "الأنصارى" حرص المحافظة على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشري، ضمن رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة موظفى الدولة، وتطوير الفكر الاستراتيجى والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومى على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية.
ولفت محافظ الفيوم إلى أن المستهدف من المبادرة العاملين فى الجهاز الإدارى بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية الذين تتوافر فيهم عدد من الشروط منها أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأن يكون المتقدم يتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمقدم خدمات، فضلاً عن التفرغ التام أثناء حضور التدريب الخاص بالمبادرة، علماً بأن التقدم من خلال الرابط الاليكترونى التالي:
https://gov.nta.eg/apex/f?p=PCS_FAIYUM:MAIN_PAGE
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" شارك بها 100 متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، حيث انتهت فعاليات الجزء الأول من هذه المرحلة، ويُستكمل الجزء الثانى منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
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