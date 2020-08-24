فتح باب الالتحاق بالمرحلة الثانية من مبادرة المسئول الحكومى المحترف بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم، فتح باب الالتحاق بالمرحلة الثانية من المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف"، بدءاً من اليوم الاثنين 24 أغسطس حتى يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس الجاري، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، تسهم فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الآداء، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وحرفية.



وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن تلك المبادرة تأتى فى إطار التنسيق المتبادل بين محافظة الفيوم، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تحقيق استراتيجية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامناً مع جهود التحول الرقمى والتطوير المؤسسى داخل المحافظات، وكذلك رفع كفاءة مقدمى الخدمات بشكل مباشر مع الجمهور من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية، الأمر الذى يسهم فى حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.



وأكد "الأنصارى" حرص المحافظة على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشري، ضمن رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة موظفى الدولة، وتطوير الفكر الاستراتيجى والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومى على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية.



ولفت محافظ الفيوم إلى أن المستهدف من المبادرة العاملين فى الجهاز الإدارى بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية الذين تتوافر فيهم عدد من الشروط منها أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأن يكون المتقدم يتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمقدم خدمات، فضلاً عن التفرغ التام أثناء حضور التدريب الخاص بالمبادرة، علماً بأن التقدم من خلال الرابط الاليكترونى التالي:

‏https://gov.nta.eg/apex/f?p=PCS_FAIYUM:MAIN_PAGE



الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" شارك بها 100 متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، حيث انتهت فعاليات الجزء الأول من هذه المرحلة، ويُستكمل الجزء الثانى منها خلال الأيام القليلة المقبلة.



