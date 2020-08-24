اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غزة تعلن حظر تجوال شامل فى عموم القطاع لمدة 48 ساعة بسبب كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:14 م
غزة تعلن حظر تجوال شامل فى عموم القطاع لمدة 48 ساعة بسبب كورونا تجمعات لفلسطنيين
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل أولى الاصابات خارج مراكز الحجر الصحي في قطاع، وفرض حظر تجوال شامل فى عموم المدينة، وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل إصابة 4 مواطنين من عائلة واحدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


وأكدت الوزارة وفق ما نشرت وكالة "معا" الفلطسينية"، أنها تجري محاولات لتحديد خارطة الوباء ومصدر العدوى.


وقال سلامة معروف مدير المكتب الإعلامي بغزة "نعلن عن تسجيل أولى الإصابات وهم ثلاثة ذكور وسيدة من مخيم المغازي ما يستدعي الالتزام بشروط السلامة".

ودعا كل من خالط سوبر ماركت الندى بدير البلح لحجر انفسهم منزليا لحين الوصول لهم، وأعلن حظر تحول تام على جميع مرافق قطاع غزة لمدة 48 ساعة بما يشمل التعليم والمساجد وصالات الإفراح.

ودعا المواطنين لعدم مغادرة منازلهم والتقيد بالاجراءات الحكومية فقط، مؤكدا أن الأمن سيقوم بمتابعة عملية منع التجوال.

وقال إن الجهات ستستمر في أداء واجبها، داعيا المواطنين الذين يعانون من أي أعراض تنفسية الاتصال بالجهات المعنية.

وأشار إلى وجود خطة للتعامل مع امكانية تمديد منع التحول في حال الضرورة، دعا وسائل الإعلام الإلتزام بكون الصحة هي مصدر التعامل الوحيد مع الأخبار.


غزة

كورونا في غزة

قصف غزة

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة