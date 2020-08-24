عودة فسحة المصريين.. حديقة الحيوان تفتح أبوابها بعد 6 أشهر (فيديو)

شهدت حديقة حيوان الجيزة إقبالا ملحوظا من قبل زوراها وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية سواء على منافذ الدخول او داخل الحديقة، وذلك بعد إعلان، فتح جميع حدائق الحيوان اليوم الاثنين.

وتعمل إدارة حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة أو عدد الحيوانات، على تطبيق جميع الضوابط الخاص بفتح الحديقة، إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع، منها تحديد الكثافات لا تزيد على 3 آلاف من خلال تذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزوار ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة للزوار عند الدخول، الالتزام بالكمامات، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.