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على عبد العال: أسقطنا أيادى خفية كانت تلعب خارج الوطن لإسقاط هذا المجلس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:33 م
على عبد العال: أسقطنا أيادى خفية كانت تلعب خارج الوطن لإسقاط هذا المجلس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه كان هناك الكثير من المراهنات التي عقدت بأن مجلس النواب لن يكمل مدته، وأن خطواته سوف تتعثر، وأنه لن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة، في ظل محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة لنا على المستوى الإقليمي والدولي، قائلاً: "كل هذه المراهنات سقطت، وسقطت معها أيادٍ خفية كانت تلعب خارج الوطن لإسقاط هذا المجلس حتى تمكنا من الوصول لبر الأمان وأنجزنا إنجازًا غير عادى".

وتابع: "عندما استحضر ذلك كله، أجد أن مجلسكم قد حمل الرسالة، وأدى الأمانة، وأوفى بالقسم، وبذلتم ما اتسعت له طاقاتكم، وخضتم غمار معارك عدة على جميع الأصعدة بقلوب مخلصة دون أي تقاعس لبلوغ ما يأمله الشعب من أهداف، فلم تغفل أبصاركم عن تحري إرادته، بل اقتحمتم بروح قادرة قضايا شائكة كانت مهملة عبر سنوات، واستطعتم بجهودكم الارتقاء بأداء السلطة التشريعية إلى مستوى التحديات التي نواجهها، فقد أدى مجلس النواب واجبه على وجه يرضي ضمائرنا في فترة من أدق الفترات التي مر بها الوطن".

ومن ناحيته قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن المجلس بكل أعضائه صار أسرة واحدة وما كان الفراق إلا من أجل الاستعداد للقاء جديد، قائلاً: "لا أستطيع أن أصف سعادتى بكل نواب الشعب الأجلاء المحترمين على البعد الإنسانى أو على مستوى العمل أو الإنجاز".

 

 


مجلس النواب

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علي عبد العال

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