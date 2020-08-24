عضو بالبورصة المصرية: قطاع الدواء الرهان الرابح فى البورصات الفترة الحالية

ماجد تمراز

قال إيهاب سعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تؤدي بشكل إيجابي للغاية على عكس الأخبار السلبية التي يتم داولها عالميا، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في دهشة خبراء البورصة في العالم، وأنه نتيجة الركود الحاصل في كل القطاعات أدى إلى ضخ كميات من الأموال، ومع الارتفاعات التي تم تحقيقها دفع الكثير إلى العودة للبورصة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن شراء الذهب في الخارج يمكن شراءه بسهولة، أما في مصر شراؤه أصعب نسبيا، وهو ما يجعل الناس تتوجه إلى البورصة كاستثمار أسهل، أما عن ارتفاع أسعار الذهب وارتفاعها هي نتيجة للحرب الاقتصادية العالمية واتجاه البعض للاستثمار فيه بسبب جائحة كورونا.



وأوضح، أن قطاع الدواء باعتباره الأكثر تأثيرا في العالم حاليا فهو الحصان الرابح في البورصات.



وكانت تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 24-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الاستثمار العقارى العربى - اليكو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بي انفستمنتس القابضة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 682.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.7 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.83%، والعرب على 5.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 53.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2657 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 841 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وسيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المالية والصناعية المصرية ، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 184.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 715 ألف سهم.

وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عن نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي المبيعات 3.8 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.4 مليار دميه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقابل 937 مليون جنيه بنسبة نمو 26%.

وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بقيمة 247 مليون جنيه بنسبة 26%، إلى نقص المصروفات التمويلية بمبلغ 434 مليون جنيه، وزيادة الإيرادات التمويلية بمبلغ 19.6 مليون جنيه، ونقص ضريبة الدخل بمبلغ 186 مليون جنيه.

وافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على العرض المقدم من مستثمر استراتيجى للشركة للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات بقيمة 30 مليون جنيه، والتى تشمل شراء حصة الشركة فى رأس مال شركة النصر عدد 12.3 مليون سهم بنسبة 98.37%، وشراء رصيد الدائنية المستحقة لشركة مدينة نصر على شرمة النصر للمرافق فى 31 يوليو لعام 2020، وكذلك شراء حصة شركة النصر للأعمال المدنية فى رأس مال شركة النصر للمرافق وتبلغ 200 ألف سهم بنسبة 1.6%.

وأعلن البنك التجارى الدولى عن بيع صناديق استثمار إي.أي.أم (صناديق استثمار انفسكو) عدد 1.2 مليون شهادة بسعر 66.38 جنيه للشهادة الواحدة بقيمة إجمالية للصفقة 76.9 مليون جنيه.