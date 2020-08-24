اليوم السابع
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طالبة ثانوية عامة تطالب برفع الحجب عن نتيجتها.. وتؤكد: لجأت للقضاء لأخذ حقى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:54 م
طالبة ثانوية عامة تطالب برفع الحجب عن نتيجتها.. وتؤكد: لجأت للقضاء لأخذ حقى وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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طالبت والدة الطالبة نيرة مجدى، التي أدت امتحانات الثانوية العامة دور أول 2020، برفع الحجب عن نتيجة ابنتها وإلغاء عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين. وأوضحت والدتها، أن القصة بدأت أثناء أداء نيرة، امتحان مادة الجغرافيا، حيث تم تفتيش اللجنة بالكامل، والملاحظ كانت تجلس بجوار ابنتها أثناء أداء الاختبار، موضحة أنه بعد مرور 15 دقيقة من وقت الامتحان دخل رئيس اللجنة وسأل عن الطالبة التي ينتهى كود بوكليت امتحانها بالرقم بـ"700"، وتم أخذ ورقة نيرة، بزعم أنها قامت بتصوير ورقة الامتحان ونشرها على صفحات الغش، علما بأن الطالبة نيرة لم يكن لديها تليفون محمول وتم تفتيشها ذاتيا.
 
وأشارت والدتها إلى أنه تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم تسليم الطالبة ورقة الامتحان لاستكمال الإجابة عن الأسئلة، مؤكدة أنه أثناء امتحان اللغة الفرنسية والتي جاءت في ترتيب الجدول بعد الجغرافيا، تم عمل تحقيق مع نيرة، وتم الإشارة إلى عدم العثور معها على موبايل، مشددة على أن المحقق طلب من والدها تسليم تليفون ابنته التي لم يكن معها على الإطلاق، أثناء أداء الامتحان.
 
وأكدت والدتها أنه بعد الذهاب إلى الوزارة لتقديم شكوى والاستفسار عن سبب حجب نتيجة الطالبة، أكدت لها الوزارة بأن المحضر الذى تم تحريره لابنتها أثبت فيه وجود تليفون محمول أثناء أداء امتحان الجغرافيا، مضيفة أنه تم اللجوء إلى القضاء لحصول نيرة على حقها.
 
وقالت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن التحقيقات التي تمت مع الطلاب في امتحانات الثانوية العامة تمت بعد التأكد من وجود دليل كافى وإثباتات.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت نتيجة الثانوية العامة 2020، بنسبة نجاح 81.4%.
 
 
 

التربية والتعليم

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