اليوم السابع
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ضبط ورشة لتصنيع أسلحة نارية داخل منزل مسجل خطر فى قنا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:17 م
ضبط ورشة لتصنيع أسلحة نارية داخل منزل مسجل خطر فى قنا أسلحة - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، من ضبط ورشة لتصنيع السلاح النارى داخل منزل مسجل خطر، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، بفيد ضبط ورشة لتصنيع السلاح داخل منزل بفرشوط شمال محافظة قنا.

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم يدعى أحمد. ع.م، 30 عاما، عامل بمدينة فرشوط يدير ورشة لتصنيع السلاح، وبمداهمة المقر، ضبط ضبط رفيقي.ج.ب، 30 عاما، مقيم بهجورة نجع حمادي، مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه، وأقر أن صاحب الورشة غادر المكان قبل مداهمة القوات، وعثرت أجهزة الأمن على 3 فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقات نارية، وأدوات لتصنيع الأسلحة وتم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


محافظة قنا

ورشة اسلحة

اخبار الحوادث

مصر اليوم

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