ضبط مصنع للغراء والجلاتين بدون ترخيص بالإسكندرية والتحفظ على 5 أطنان مواد خام

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة حماية للمستهلك المصرى من الغش التجارى.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية إلى أن إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة قد قامت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين العامرية، بالقيام بحملات بنطاق الإدارة.

أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بإنتاج الغراء والجلاتين مجهول المصدر ومستلزمات إنتاج فى منطقة بالقرب من منطقة مرغم وكذلك يقوم بإنتاج الكحول الإيثيلى وإنتاج الهاند جل مجهول المصدر وقد تم ضبط وتحريز 5 أطنان بودرة نارويك اسيد بودرة تستخدم فى الغراء والجلاتين، 7500 كجم هولمير تستخدم فى الغراء، 75 كجم حمض ستريك، 7480 كجم مادة ستالين تستخدم فى الغراء والجلاتين، 100 كجم كحول إيثلين، 500 عبوة فارغة بدون بيانات وبدون علامة تجارية تستخدم فى تعبئة المواد المطهرة، و200 استكرز استريليم للصق على المنتج النهائى، 50 كجم كحول مطهر، 20 عبوة كحول مطهر، 420 عبوة هاند جل/كحول ايثيلى 70%، 240 عبوة 100 مل، 180 عبوة 70 مل، جميع العبوات بدون بيانات، عدد 16 جالون غراء خشب زنة الجالون 10 كجم معبأ بمعرفة صاحب المصنع، و75 عبوة غراء خشب زنة العبوة 5 كجم مجهولة المصدر، و216 علبة زنة العلبة واحد كجم مجهولة المصدر معبأ بمعرفة صاحب المصنع، 160 كيلو غراء خشب مجهول المصدر، و200 عبوة فارغة تستخدم فى تعبئه المنتج النهائى، 39 برميل غراء سوليفان مجهول المصدر بكل برميل 60 كجم، 9 براميل فى 20 غراء خشب بإجمالي وزن 180 كجم غراء مجهول المصدر، و10 براميل غراء بكل برميل 50 كيلو مجهول المصدر، و30 جركن زنة الجركن 5 كيلو محلول طباعة غير مدون عليه أى بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.