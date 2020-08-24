صور.. وكيل "تضامن الأقصر" يكرم المتميزين بإدارة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

كرم صبرى محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عصر اليوم الإثنين، عدد من العاملين بإدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا، تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد وتقديراً لدورهم الهام فى التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وشهد التكريم محمد حسين وكيل المديرية، وعمرو الاغر مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وأحمد الشريف مدير إدارة الحماية بمديرية الأقصر، ومحمود إبراهيم الضوى مدير إدارة التضامن الاجتماعى بإسنا.

وخلال حفل التكريم للعاملين بإدارة إسنا، قال صبري محمد، أن التكريم دافعاً لكل الموظفين نحو المزيد من العمل الإيجابي، وتجديد منظومة العمل داخل الجهاز الإداري، ولدفع الموظفين في الإدارات المختلفة نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الحكومية، مع الأخذ بالأفكار البناءة في كافة المجالات، ومنح وكيل الوزارة المكرمين شهادات تقدير، ومن جانبه قال محمود إبراهيم الضوى مدير إدارة إسنا، أن هذا التكريم هو بمثابة رسالة شكر إلى المتميزين ورسالة دعوة إلى زملاءهم ليسيروا على هذا الدرب.

كما تفقد صبرى محمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، خلال زيارته لمدينة إسنا، جمعية الأم دولاجى القبطية الأرثوذكسية بإسنا لرعاية الأيتام، لتفقد الحالة المعيشية لأطفال الدار، والوقوف على مدى استعدادهم للعام الدراسى الجديد، كما عاين وجبة الغداء المقدمة للأطفال وحالة الدار والاطمئنان على سير العمل داخل الدار، واستمع إلى احتياجات الأطفال والعاملين بداخله، موجها بضرورة توفير كافة متطلباتهم المعيشية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بالدار لاهتمامهم ورعايتهم للأطفال، مؤكدا أنه سيكرر زيارة الدار بشكل مفاجئ للوقوف على مدى الالتزام بسير العمل، وجاء ذلك خلال تفقد صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، اليوم الأثنين، لأول مرة منذ توليه هذا المنصب، مقر إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وعقد اجتماعاً برؤساء الوحدات والعاملين بالإدارة بمدينة إسنا.



وكيل تضامن الأقصر يكرم عدد من المتميزين بإدارة تضامن إسنا



تكريم المتميزين بإدارة تضامن إسنا