صور.. وكيل تضامن الأقصر يتفقد إدارة إسنا ويستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بحلها

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، اليوم الأثنين، لأول مرة منذ توليه هذا المنصب، مقر إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وعقد اجتماعاً برؤساء الوحدات والعاملين بالإدارة بمدينة إسنا.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، وضرورة التعرف على مشكلات المواطنين وسرعة حلها، حيث رافقه خلال الجولات كل من وكيل المديرية محمد حسين، وعمرو الاغر مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وأحمد الشريف مدير إدارة الحماية بمديرية الأقصر، ومدير إدارة التضامن الاجتماعى بإسنا محمود الضوى، وخلال الجولة تفقد مبنى الإدارة باسنا، والتقى مع المواطنين داخل مبنى الإدارة وسماع مطلباهم ووجه بسرعه حل مشاكلهم.

وكان قد أعلن محمود إبراهيم الضوى مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، أن الإدارة تسلمت 1436 فيزا تكافل وكرامة جديدة وتحديث حالات معاشات ضمانية وتظلمات، وذلك إلى إدارة التضامن الاجتماعى بإسنا، وتم التوزيع للوحدات الاحتماعية بعد العرض على لجنة المساءلة المجتمعية، حيث وناشد مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا، الأهالى أثناء الذهاب للوحدات الاجتماعية لاستلام الفيزا، بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال التوافد على الإدارات لتسلم الفيزات، وذلك لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا بين الأهالى.

ومن جانبه، أكد صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، على ضرورة سرعة تسليم الفيزات لأصحابها المستحقين، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع فى الوحدات بارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى وعدم التزاحم حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين.

فيما صرح محمود إبراهيم الضوى مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، بأنه تم فى نهاية الشهر الماضى تسليم 110 كراتين مواد غذائية شهرية للمسنين فى قرية حاجر كومير، مقدمة من بنط الطعام وعدد 87 كرتونة من إحدى الجمعيات الخيرية، وذلك فى إطار دعم المواطنين والأسر الأكثر فقراً بقرى الجنوب موجهاً الشكر لكافة المؤسسات على تعاونهم مع الأهالى وتقديم المساعدات اللازم أولاً بأول، مضيفاً أنه تم أيضاً رفع المقاسات النهائية لبناء مركز الخدمات الاجتماعية لقرية توماس وعافية من قبل لجنة من جهاز التعمير بقيادة المهندس محمد عبد الموجود، والوحدة المحلية لقرية توماس بقيادة أبو عوف محمود رئيس القرية، وإدارة التضامن بإسنا بقيادته وبإشراف محمد زكريا العادلى رئيس وحدة التضامن بتوماس وغافية، موجهاً الشكر لمحمد حسين بغدادى وكيل المديرية بالأقصر، وعمر عبده مدير إدارة التخطيط بالمديرية لدعمهم لإدارة التضامن بمدينة إسنا.



















