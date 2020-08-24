صور.. نائب محافظ الأقصر يناقش مشروع ميكنة الأصول المملوكة للدولة

الأقصر - أحمد مرعى

عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر الاجتماع الأول، لدراسة مشروع ميكنة الأصول المملوكة للدولة، ووضعها على قاعدة بيانات الحكومة المصرية، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الاقصر ومديرى إدارات الأملاك والتفتيش المالى والإدارى ومنظومة التحول الرقمى بديوان عام المحافظة.

وناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع، الخطوات التى تم اتخاذها بمشروع ميكنة الأصول، موجهًا بالحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم العمل، بالشكل الذى يتيح المناخ المناسب للاستغلال الأمثل لها فى المشروعات التنموية والخدمية، وحتى تكون بمثابة بنك معلومات للمحافظة.

كما وجه باستمرار القيام بحصر أصول وممتلكات المحافظة للعمل على استغلالها مع تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات وتسجيلها إلكترونياً لجميع الاصول غير المستغلة بالمحافظة.

كان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قد وجه بتكوين فريق عمل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك المحافظة، وذلك فى إطار المشروع القومى لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المتخذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة .















