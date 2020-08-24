اليوم السابع
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صور.. كشف حرارى ومنع الدخول بدون كمامة بمكتب تنسيق التعليم العالى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:50 ص
صور.. كشف حرارى ومنع الدخول بدون كمامة بمكتب تنسيق التعليم العالى كشف حرارى ومنع الدخول بدون كمامة بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى
كتب محمود راغب

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يشهد مكتب التنسيق المركزى التابع لوزارة التعليم العالى والذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مرة فى تاريخها، استعدادات مكثفة لتنسيق 2020، حيث يشهد مكتب التنسيق المركزى، إجراءات مشددة من قبل الأمن وشرطة نسائية وبوابات كاشفة عن المعادن، وكشف حرارى على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة قبل الدخول.
 
وخصص مكتب التنسيق المركزى شبابيك خاصة بطلاب الشهادات المعادلة، وشبابيك خاصة بطلاب الثانوية العامة، فيما خصص المكتب استراحات وأماكن انتظار لأولياء الأمور ووضع علامات إرشادية لوقوف الطلاب للتأكيد على التباعد الاجتماعى.
 
ومع الساعات الأولى لصباح اليوم توافد عدد من الطلاب ما بين الحين والآخر على مكتب التنسيق، ويتم توجيههم من قبل الموظفين على البوابات لأماكن مكتب التنسيق وأماكن الشهادات المعادلة للطلاب الراغبين للتقدم للكليات العسكرية، فضلا عن توافد عدد كبير من الطلاب للاستفسار عن اختبارات القدرات.
 
وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام  وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .
 
وقررت وزارة التعليم العالي ،  أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.
 
كشف حرارى ومنع الدخول بدون كمامة بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى (1)
 
كشف حرارى ومنع الدخول بدون كمامة بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى (2)
 
كشف حرارى ومنع الدخول بدون كمامة بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى (3)
 
كشف حرارى ومنع الدخول بدون كمامة بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى (4)
 
كشف حرارى ومنع الدخول بدون كمامة بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى (5)
 

كشف حرارى ومنع الدخول بدون كمامة بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى (6)

 


مكتب التنسيق

مكتب التنسيق المركزى

وزاره التعليم العالى

التعليم العالى

جامعه عين شمس

المرحله الاولى

المرحله الاولى للتنسيق

تنسيق المرحله الاولى

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