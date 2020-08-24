صور.. قصور ثقافة الأقصر تناقش تأثير برامج اليوتيوب فى التسويق و"بر الوالدين"

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "بر الوالدين" وتحدث الشيخ بهلول مصطفى عن فضل بر الوالدين وتربية الأبناء على فكرة البر بالوالدين، ولا تقل لهما أوف وعدم النهر لهما والمعاملة الحسنة وأن رضا الله من رضا الوالدين.

كما عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "الهجرة النبوية الشريفة" وتناول فيها سيد مرتضى أخصائي إجتماعي الهجرة النبوية الشريفة والدروس المستفادة من الهجرة النبوية، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وألقى أنشودة حب الرسول بمناسبة الأحتفال بالعام الهجري الجديد.

واستمرت مواقع الأقصر الثقافية فى تقديم أنشطتها أونلاين عبر الصفحة الرسمية للفرع، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "تأثير برامج اليوتيوب فى تسويق المنتجات الألكترونية" وتحدثت أمال محمد أخصائية إجتماعية بمدرسة وادي الملكات عن اليوتيوب والتعرف على فوائده وأضراره ونسبة المشاهدات العالية والتسويق عبر عرض مقاطع الفيديو وكيفية وصول المنتج والربح السهل والبسيط للمنتج من خلال العرض.

وكانت قد عادت الحياة من جديد خلال شهر يوليو الماضي لقصور الثقافة بمحافظة الأقصر، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، أنشطتها أون لاين، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "حب الوطن وغرسه في نفوس الشباب"، حيث أوضح عبدالعاطي علي أحمد مقدم المحاضرة على ضرورة غرس حب الوطن في نفوس الشباب، ومفهوم حب الوطن ومواقف عامة في حب الوطن، وموقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة إلى المدينة، ومقولة البابا شنودة مصر وطن يعيش فينا ولسنا نحن نعيش فيه، وإيضاح صور ومظاهر في حب الوطن بالعمل والفعل وليس شعارات وهتافات والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم الأنسياق وراء الشعارات الكاذبة وعدم الوقوع في شرك الأفكار الهدامة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المجتمعية التنموية وغرس قيم الولاء والإنتماء في نفوس الشباب.



قصور ثقافة الأقصر تناقش تأثير برامج اليوتيوب فى تسويق المنتجات



قصور ثقافة الأقصر تناقش تأثير برامج اليوتيوب فى تسويق المنتجات



قصور ثقافة الأقصر تناقش تأثير برامج اليوتيوب فى تسويق المنتجات