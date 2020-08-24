صور.. ضبط شيش داخل مقاهى بالدقهلية وحملة لإزالة الاشغالات

الدقهلية شريف الديب

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين حملة لإزالة الاشغالات، وضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بإشراف متولى عبد العال متولى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

ونفذ فتحى إبراهيم حسن نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والسيد حسان مدير الاشغالات، برئاسة المركز وفريق العمل الميدانى حملة لإزالة الإشغالات وفض تجمعات للباعة الجائلين بشوارع السنبلاوين، ومتابعة المقاهى والكافتيريات وتم ضبط عدد من الشيش والممنوع تداولة والكراسى فى حرم الطريق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

كما شن مجلس مدينة ميت غمر برئاسة العميد عمرو فكرى رئيس المجلس، حملة على الكافيهات بمدينة ميت غمر وتم التحفظ على الشيش المستخدمة بها ورفع الاشغالات، وذلك بحضور عبد الفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر وعنتر المهر رئيس قسم الإشغالات.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن تكثيف حملات إغلاق جميع الأسواق والتجمعات لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين وإزالة الاشغالات.