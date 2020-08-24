اليوم السابع
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صور.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة منتدى فنون شباب العالم فى دورته الثالثة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:00 ص
صور.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة منتدى فنون شباب العالم فى دورته الثالثة مجسمات فنية تزين مدينة شرم الشيخ
شرم الشيخ - محمد حسين

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تستعد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لاستضافة منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى انتعاشه جديدة لحركة السياحة واستئناف للأنشطة والمهرجانات العالمية فى ظل تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى 100 فنان من 40 دولة حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، مع دعوة بعض كبار فناني العالم المشهورين، لتعود وتتجدد ملتقيات ومنتديات ومهرجانات العالم الفنية على أرض مدينة السلام شرم الشيخ.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى في تصريحات خاصة، أن أبرز الدول المشاركة هى الجزائر وتونس والمغرب، اوكرانيا، المانيا، ايطاليا، بلاروسيا، مولدوفا، السعودية، الامارات، الاردن، فلسطين، الكويت، ماكدونيا، الفلبين، إندونيسيا، البحرين، كوريا الجنوبية، تايلاند، صربيا، والهند.

وأشار إلى أن المنتدى، يشهد مواصلة تسجيل الفنانين من كل أنحاء العالم فى فعالياته حيث سيتاح لكل مشارك عرض انتاجه من أعمال فنية مرسومة ومنحوته وتصوير وموسيقى ورسم وكل أشكال التعبير الفني التي يجيدها الشباب المقرر مشاركتهم.

وتابع قائلا أن كل هذه الفنون تعبر عن شعوب الدول المشاركة وحضارتها وبهذا يجمع المنتدى فن شعوب العالم.

وأضاف أن هذه هى الدورة الثالثة من منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ وتوقيتها خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، مؤكدًا على أهمية إقامة هذا الحدث الكبير والذي ينتظره فنانين العالم سنويا خاصة أن مهرجانات العالم الآن متوقفة خوفا من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الاستثمار فى الثقافة والفنون نستطيع من خلاله أن نوصل رسالة للعالم أن مصر بخير وسلام، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يأتى بعد النجاح الذى شهدته الدورة الأولى والثانية آخر عامين، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسى، نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم.

وأضاف، "حميدة"، أن شرم الشيخ تتمتع بجو صحى لجهود قيادات المحافظة، ووزارة الصحة ووزارة السياحة بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية حتى وصلت شرم الشيخ إلى "صفر كورونا"، وشجع ذلك جميع الفنانين فى رغبتهم فى الحضور والاستمتاع بجنوب سيناء السياحية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بالسلامة الصحية خلال تنظيم المهرجان.

ومن المقرر أن يضم الملتقى ضمن فعالياته، مهرجان للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، وورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أكبر ورشة فنون تشكيلية لـ 100 فنان تشكيلى ومنها ورش الرسم على المراكب والسيرف بورد والتصوير والرسم.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام للمنتدى بتنظيم معرض الفنون التشكيلية للأعمال التى نفذت فى الورش طوال فترة المهرجان مع تكريم ضيوف المنتدى من كبار الفنانين حول العالم، بحضور قيادات محافظة جنوب سيناء وضيوف الشرف، بالإضافة إلى إهداء محافظة جنوب سيناء مجسمات فنية لتزيين مدينة شرم الشيخ بأعمال فنية عالمية.

وأوضح محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، أن المهرجان يجدد الحضور القوى للفن والفنانين المصريين ويدعم بالفن السياحة فى سيناء ويشجع على كسر حاجز الرهبة من التنقل فى ظل جائحة كورونا، وينقل للعالم كيف تتعامل مصر بقوة وحزم مع تطبيق الاجراءات فى اهم الاماكن السياحية.

وقال إن اختيار شرم الشيخ لانطلاق الفعاليات هو اختيار على مدينة يحبها كل العالم وفيها تلتقي كل الثقافات وكل قيم الشعوب بفنها وتقاليدها والمهرجان يعطى الفرصة لكل مشارك ان يشاهد كل العالم انتاجه وابداعه.

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منتدى فنون شباب العالم

اللواء خالد فوده

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جنوب سيناء

منتدى فنون العالم

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