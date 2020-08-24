صور.. رفع 1365 طن قمامة وصيانة 419 كشاف إنارة في البحيرة والغربية

المحافظات محمد طارق

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - المحمودية - رشيد - ابوحمص - كوم حمادة - كفر الدوار - دمنهور ) بمحافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وللنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف حملات النظافة ومراجعة اعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملات عن إزالة 173 حالة إشغال و رفع 1195 طن قمامة وصيانة 419 كشاف إنارة بواقع رفع 120 طن قمامة و صيانة 164 كشاف إنارة بنطاق مركز ومدينة الدلنجات، ورفع 155 طن قمامة بمركز المحمودية و90 طن قمامة بمركز ومدينة رشيد، رفع 165 طن قمامة وصيانة 100 كشاف إنارة بنطاقة مركز ومدينة أبو حمص، رفع 165 طن قمامة و123 كشاف وعمود إنارة بمركز ومدينة كوم حمادة.

وصيانة 32 كشاف إنارة بالطريق الزراعي بكفر الدوار وإزالة 173 حالة إشغال ورفع 500 طن قمامة بمركز ومدينة دمنهور.

كما أعلن اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، تنفيذ حملات نظافة مكثفة على الطرق الرئيسية ومداخل مدينة المحلة والطرق الرابطة بين القرى والمدينة بطول 75 كيلو متر، ورفع 170 طن قمامة من داخل القرى والطرق الرئيسية.

وأضاف رئيس مدينة المحلة، أن الحملات شملت الطريق الدائري للمحلة، و طريق "المحلة – طنطا " ، وطريق " المحلة- المنصورة "وطريق " المحلة- دمرو " ، وطريق " دمرو- سنبارة " ،والطريق الدولي لكفر الشيخ.

وكان المسئولين بحى ثان المحلة ، قاموا بشن حملة برئاسة أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وماهر السرجانى ، وتامر عبد البارى نائبًا رئيس الحى ، حملة نظافة بنطاق الحى .

تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من شارع البحر وأمام سنتر إخوان خليل ، ومكتب صحة ثالث ، واسفل كوبرى الفريق رضا حافظ ، وميدان الشون ومن امام مدرسة عبد الحى خليل وميدان الششتاوى ، ومنطقة البياره بشارع نعمان الأعصر وامام مدرسة ابو زهره .

وذلك بمشاركة سيارات ومعدات وعمال الحى حيث شدد رئيس الحى على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل حفاظاً على صحة المواطنين .