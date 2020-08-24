صور.. حملة نظافة مكبرة بشوارع حى ثان طنطا

الغربية - مصطفى عادل

نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حملة نظافة ورفع المخلفات والأتربة من مدخل طنطا مع طريق المحلة الكبرى وطريق المقابر بمنطقة الغفران، بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى.

وأسفرت جهود الحملة فى رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة، ورفع الأتربة المتراكمة على جانبى الطريق، كما تم تفريغ صناديق تجميع القمامة وتعقيم وتطهير نقاط تجميعها.

من ناحية أخرى، شهدت قرى مركز المحلة حملات نظافة مكثفة على الطرق الرئيسية ومداخل مدينة المحلة والطرق الرابطة بين القرى والمدينة بطول 75 كيلو متر، أشرف عليها اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة والمهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية اسفرت عن رفع 170 طن قمامة من داخل القرى والطرق الرئيسية.

وشملت الحملات الطريق الدائرى للمحلة وطريق المحلة / طنطا، وطريق المحلة/ المنصورة، وطريق المحلة/ دمرو، وطريق دمرو/ سنبارة، والطريق الدولى لكفر الشيخ .

فى الوقت الذى قامت فية العديد من حملات النظافة الصباحية والليلية بنطاق حى أول وثانى المحلة تم خلالها رفع أتربة ورفع تجمعات القمامة بالشوارع، كما تم عمل حملة نظافة وإنارة لنفق سكة طنطا الموجود بمنطقة اسو تم خلالها رفع جميع تراكمات القمامة الموجودة داخل النفق وإنارته تماما لفتحه لحركة سير المواطنين.

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا

حملة لرفع المخلفات والقمامة بحى ثان طنطا