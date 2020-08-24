صور.. حديقة الحيوان بالزقازيق تسقبل الزائرين بالكاشف الحرارى والكمامات

انتقل "اليوم السابع" إلى الحديقة التى تعد من أهم الحدائق العامة بمحافظة الشرقية، حيث تمتد مساحتها 5 أفدنة، وتضم مسطحات خضراء وملعبين للأطفال بهما العديد من الألعاب وكافيتيريا وسيارات تصادمية، فضلا عن 30 نوعا من الحيوانات والفصائل النادرة.

فور الدخول، تجد لافتات إرشادية، بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، والموظفين بالكاشف الحرارى لقياس درجة الحرارة، وعدد من العمال يحملون جركن مطهرات منتشرين بأرجائها.

ويقول المهندس أيمن لطفي مدير الحديقة لـ"اليوم السابع"، أنهم فى حالة طوارئ منذ أيام، للإشراف على أعمال النظافة والتطهير والتعقيم والصيانة للحمامات اللازمة ودهان الأقفاص، وتقليم الأشجار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد رجائي مدير إدارة المركزية للحدائق الحيوان، مضيفا أن اليوم بدأ باستقبال عدد من الزائرين، مع توزيع لجان مرور من عمال الأمن لمتابعة تنفيذا للتباعد الاجتماعى، والالتزام بالكمامات، وتطهير ورش الحديقة نهاية اليوم، وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس.

وخلال جولة بالحديقة، استوقفنا عم سعيد حارس أقفاص القرود، والذى أكد أنه يعمل منذ 20 عاما حارسا، معربا عن سعادته لعودة الزوار للحديقة، مؤكدا أنه قبل يومين القردة سعيدة الأم وضعت مولودتها حيث أطلق عليها اسم " فرح" ابتهاجا بعودة العمل.

ويؤكد محمود محمد بيومي مسئول الأمن، أنهم منتشرين فى الحديقة لمتابعة التزام الزائرين بتعليمات السلامة، والحفاظ على الأمن والأمان داخلها.