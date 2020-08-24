صور.. حديقة الحيوان بالإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين اليوم بعد توقف 5 شهور

الإسكندرية _ جاكلين منير

قالت الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية، أن الحديقة سوف تبدأ فى استقبال جمهورها بدءا من اليوم الاثنين، وبنسبة لا تتجاوز 50% من القدرة الاستيعابية للحديقة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة تشعيل الحدائق والمتنزهات بنصف القدرة الاستيعابية لها .

وأوضحت الدكتورة نبيلة عازر، فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أن إدارة الحديقة قامت بتكثيف استعداداتها لاستقبال الجمهور لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، من خلال تكثيف حملات التعقيم، حيث تم تعقيم كافة أرجاء الحديقة وبيوت الحيوانات ومتحف الحديقة ومكاتب العاملين، مؤكدة على أنه سيتم تعقيم الحديقة 3 مرات يوميا أثناء إعادة التشغيل، وقبل الفتح وبعد الإغلاق، وأثناء النهار خلال استقبال الجمهور.

وأشارت مديرة الحديقة، إلى أنه لن يسمح لأحد بالدخول إلا بارتداء الكمامة لكلا من العاملين على البوابات والموظفين ومشرفى بيوت الحيوانات، حفاظا على الصحة العامة، مع توفير كافة المواد المطهرة و3 كواشف للحرارة لقياس درجة حرارة الزائرين قبل الدخول، بالإضافة إلى وضع علامات التباعد الاجتماعى أمام شباك التذاكر منعا للتزاحم.

وأشارت الدكتورة نبيلة عازر، إلى أنه خلال فترات الغلق استقبلت الحديقة 10 ولادات جديدة لحيوانات الأسد الأفريقى والقرد الحبشى والكبش الأروى والحصان وأعلبنج السودانى، والنسانيس.

وحول الاهتمام بالحيوانات،أكدت مدير حديقة الاسكندرية، على أن الإدارة تولى الحيوانات إهتماما كبيرا من حيث النظافة المستمرة للاقفاص وأماكن المبيت ونظافة الحيوان نفسها، كما تهتم الحديقة بتوفير مأكولات خاصة بالشتاء لمد الحيوانات بالطاقة الازمة لمواجهه برد الشتاء، حيث يتم توفير المقننات اليومية بمتابعة الأطباء ومشرفى التغذية والعناية، حيث يتم صرف المقننات من اللحوم المسلوقة والأرز باللبن بالعسل والفاكهة والعجوة والتمر للدببة.

وتابعت مديرة الحديقة، بالنسبة للقردة والنانيس يتم صرف الموز والسودانى الوجبه اليومية مع القصب والخبز والفاكهة والخس، وبالنسبة للأسود يتم ذبح حمير 5 أيام فى الأسبوع وتوفير لحوم حلال يوم فى الأسبوع، وصيام يوم فى الأسبوع، وفق المعايير العالمية لتغذية الأسود، موضحة أن قسم الوقاية والعلاج الذى يقوم بالكشف الدورى على الحيوانات بالحديقة يعمل على توفير بيئة دافئة داخل أماكن المبيت من القش للدفئة مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية.

وأشارت الدكتورة نبيلة عازر،الى أن الادارة المركزية للحدائق برئاسة اللواء الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية للحدائق، تبذل ما بوسعها لإدخال البهجة والسرور على الزائرين، وأن إدارة الحديقة تسعى إلى إسعاد الجمهور، خاصة وأن حديقة الحيوان تعد ثانى أكبر حديقة حيوان بمصر بعد حديقة حيوان الجيزة، حيث أن الحديقة بصدد إستقبال حيوان "سبع البحر" قريبا، لينضم إلى مجموعة الحيوانات بالحديقة، وذلك بعد أن إفتقدت الحديقة حيوان " سبع البحر"، بعد وفاة أخر واحد منهم منذ عدة سنوات.

يذكر أن حديقة حيوان الإسكندرية، هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهه بالاسكندرية، وتقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة، وبها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى ومتحف للتاريخ الطبيعى.

ونظرا لأهميتها تشهد الحديقة إقبالا كبيرا من المواطنين والزائرين الوافدين إلى الإسكندرية، خاصة فى فصل الشتاء للإستمتاع بحرارة الشمس، بعيدا عن الشواطئ، وتلقى الحديقة حاليا إقبالا كبيرا من الجماهير بالتزامن مع أجازة نصف العام، وسط أجواء من البهجة والإستمتاع بأجواء شتوية دافئة، وفرحة الأطفال بالمرح مع الحيوانات.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



