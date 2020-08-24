صور.. ترامب يشيد بإنجازات إدارته في التعامل مع أزمة كورونا

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بإنجازات إدارته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية. وقال ترامب خلال كلمته بالمؤتمر الذي حضره نائبه مايك بنس: "الطريقة الوحيدة التي سنخسر فيها الانتخابات ستكون عبر التزوير"

وأعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الإثنين، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات التي تعقد في 3 من شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الرئيس الأمريكي، ترامب، حصل على أصوات كافية خلال مؤتمرللحزب، بما يضمن له إعادة الترشح لانتخابات الخريف القادم.

فيما قالت "فرانس برس" إن ترامب حصل على دعم ساحق من المصوتين في جميع أنحاء البلاد، ليتجاوز الحد الأدنى للأصوات البالغ 1276 صوتًا بكل سهولة. ومن المقرر أن يلقي كلمة في المؤتمر.

ووصل الرئيس الأمريكي بعد فوزه بترشيح الحزب بقليل، إلى موقع المؤتمر الجمهوري في ولاية كارولينا الشمالية، منهيا التكهنات حول ما إذا كان سيظهر بشكل مفاجئ.

يأتي ذلك بعدما، أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، الأسبوع الماضي، ترشيح جو بايدن، النائب السابق للرئيس باراك أوباما، رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وقال بايدن في بث مباشر الخميس: "سأكون فخوراً بحمل راية حزبنا في الانتخابات العامة. لذا فإنه بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كوفيد -19 في الولايات المتحدة سيظل مرتفعًا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.