صور.. الحديقة الدولية تستقبل زوارها بعد انقطاع 6 أشهر بسبب كورونا

كتب سيد الخلفاوى

استقبلت الحدائق المتخصصة بالقاهرة وعددها 30 حديقة، اليوم زوارها بعد انقطاع دام 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث فتحت الحدائق أبوابها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصد "اليوم السابع" إجراءات استقبال الزوار بالحديقة الدولية احدى الحدائق المتخصصة، وأشهرها، حيث بدأ توافد الزوار عليها منذ صباح اليوم.

وأكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحدائق استعدت جيدا لاستقبال الزائرين، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم ونظافة وتعقيم دورات المياه، مع الحرص على إلزام الجميع بإجراءات الوقاية من كورنا وأهمها ارتداء الكمامات مع الكشف على المترددين على الحدائق من خلال كواشف الحرارة لقياس درجات الحرارة.

وأضاف سلطان لـ"اليوم السابع"، أن هناك إلزاما لجميع الحدائق بان الحد الأقصى للزوار هو 50% من الطاقة الاستيعابية للحديقة، مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا.

واستغلت محافظة القاهرة فترة غلق الحدائق بسبب جائحة كورونا، في صيانة الحدائق بالكامل وإعادة تجديدها مرة أخرى لتعود جديدة مرة أخرى وتظهر بشكل جمالي أمام الجمهور بعد إعادة فتحها، وتمتلك محافظة القاهرة ما يقرب من 300 حديقة، منها 60 حديقة "30 حديقة متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، و30 حديقة تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة" وباقي الحدائق عامة منتشرة في الشوارع والميادين وعلى كورنيش النيل بدون أسوار.

وعلى الرغم من غلق الحدائق في القاهرة الفترة الماضية إلا أن أعمال الصيانة لم تتوقف وكذلك مشروعات التطوير القائمة في بعضها قائمة أيضا، وكانت لجأت الحدائق العام الماضي إلى رفع قيمة تذاكر الدخول لتعويض الخسائر وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تغطية النفقات.

وتعتمد الحدائق في أعمال الصيانة على الجهود الذاتية فلدى محافظة القاهرة ورش خاصة بهيئة النظافة وأخرى تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة تصنع من خلالها المقاعد والأسوار كما تستغل مخلفات الأسوار والمقاعد في إعادة إنتاجها بأيدي العمال ما يوفر الكثير من النفقات.

وكانت أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، عن فتح جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك غدا الأثنين بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ، ويتم فتح الحدائق وفقا للاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا وقواعد الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان، والالتزام بعدم وجود أكثر من 3 الآف زائر داخل حديقة حيوان الجيزة.