اليوم السابع
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صور.. إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة و16 قيراط بالأقصر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:38 م
صور.. إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة و16 قيراط بالأقصر إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أن الأجهزة التنفيذية شنت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، اليوم الإثنين، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإٕزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 5 أفدنة و16 قيراط و4 أسهم، وذلك عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الابيض والأسمنت، وذلك بناحية القرايا، حيث شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسين الإدارة الزراعية ورئيس القرية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقيادات مركز شرطة اسنا ورجال المباحث.

وكان قد أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر،أنه قام مجلس المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقسم شرطة الأقصر، تحت إشراف العميد محمد عبد العال أبو عايد مأمور البندر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، مواصلة حملات إزالة التعديات بالمدينة، وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت على مدار الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ إزالة 6 حالات مخالفة بناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمساحة 424 م2 بمنطقة حى جنوب وشمال والمطار، وهى عبارة عن 3 منازل مبنية من الطوب الأحمر وأسقف من الخشب و3 أسوار وبلكونات أدوار مخالفة، وتم تنفيذ الإزالات على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة (1)
إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة (1)

 

إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة (2)
إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة (2)

 

إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة (3)
إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة (3)

 

إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة (4)
إزالة 28 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة (4)

 


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