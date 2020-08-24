صورة جونسون يحمل طفله خلال إجازته تضعه فى مرمى نيران الآباء..اعرف السبب

تعرض بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا لانتقادات حادة من الآباء على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لارتدائه حامل طفله ويلفريد بشكل خاطئ و "منخفض جدًا" أثناء نزهة مع خطيبته كاري سيموندز في اسكتلندا.
ونشرت كارى سيموندز، خطيبة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، صور من إقامتهما وعطلتهما فى المرتفعات الاسكتلندية، وابنهما الرضيع ويلفريد والكلب ديلين، وظهر فى الصور التى نشرتها كارى، جونسون، أثناء تجواله مع طفله معلقا على صدره بالقرب من منزل عطلتهم في أبليكروس، اسكتلندا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
بوريس جونسون وكارى سيموندز
بوريس جونسون
لكن العديد من الأشخاص لجأوا إلى تويتر، لانتقاد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لارتدائه حامل الطفل بشكل غير صحيح، مع قلق البعض بشأن رفاهية الطفل الصغير.
وقال أحد المنتقدين:"هل يمكن لأحد أن يتفقد ويلفريد من فضلكم، أنه قلق على عنقه وعموده الفقرى، بعد أن حمله بوريس بطريقة غير صحيحة"، فيما هاجمة آخر قائلا :"هل يزعجك حقا أن تقرأ التعليمات، أنت تحمل الطفل بطريقة خطأ تماما".
الانتقادات
انتقادات بوريس
وادعى أحدهم: "هذا ليس رجلاً يحمل طفله بانتظام، أو يكلف نفسه عناء قراءة التعليمات الخاصة بحاملة الأطفال، بعد أن استخدمت نفس النوع منذ ولادة بناتي، فإن هذا الطفل المسكين منخفض جدًا، وحامله فضفاض للغاية، وسيصاب بوريس بألم في الظهر أثناء المشي باستخدامه هكذا".
وسافر الزوجان إلى موقع إجازتهما النائي، على بعد 600 ميل من شقتهما في داونينج ستريت، في نهاية الأسبوع الماضي وعادا منذ ذلك الحين إلى المنزل قبل نهاية العطلة البرلمانية.
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز أجبرا على قطع إجازتهما الاسكتلندية بعد تسريب موقعهما ، ونُشرت صور المنزل الريفى وخيمة كانا قد نصباها على الساحل الغربي ، بالقرب من أبل كروس ، على الصفحة الأولى لصحيفة ديلي ميل.
قال مصدر لصحيفة ذا صن: "كانوا يخيمون في حديقة الكوخ ولكن التهديد الأمني كان كبيرًا جدًا". "يمكن أن يرصد القناص الخيمة من مسافة بعيدة جدًا ولا يمكنهم البقاء بعد نشر الموقع" ومع ذلك ، يبدو أنه كان هناك بعض الالتباس حول المكان الذي نصب فيه جونسون خيمته ، وزعم مزارع اسكتلندي أن رئيس الوزراء خيم ليلاً في حقله دون إذن وترك عناصر الشرطة الخاصة به تزيل القمامة المتبقية.
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