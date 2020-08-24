صورة جونسون يحمل طفله خلال إجازته تضعه فى مرمى نيران الآباء..اعرف السبب

تعرض بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا لانتقادات حادة من الآباء على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لارتدائه حامل طفله ويلفريد بشكل خاطئ و "منخفض جدًا" أثناء نزهة مع خطيبته كاري سيموندز في اسكتلندا.

ونشرت كارى سيموندز، خطيبة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، صور من إقامتهما وعطلتهما فى المرتفعات الاسكتلندية، وابنهما الرضيع ويلفريد والكلب ديلين، وظهر فى الصور التى نشرتها كارى، جونسون، أثناء تجواله مع طفله معلقا على صدره بالقرب من منزل عطلتهم في أبليكروس، اسكتلندا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



بوريس جونسون وكارى سيموندز



بوريس جونسون

لكن العديد من الأشخاص لجأوا إلى تويتر، لانتقاد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لارتدائه حامل الطفل بشكل غير صحيح، مع قلق البعض بشأن رفاهية الطفل الصغير.

وقال أحد المنتقدين:"هل يمكن لأحد أن يتفقد ويلفريد من فضلكم، أنه قلق على عنقه وعموده الفقرى، بعد أن حمله بوريس بطريقة غير صحيحة"، فيما هاجمة آخر قائلا :"هل يزعجك حقا أن تقرأ التعليمات، أنت تحمل الطفل بطريقة خطأ تماما".