صحيفة سبق: حفل مختلط يثير الغضب بالسعودية ومطالبات بضبط المشاركين.. فيديو

كتبت مريم بدر الدين

أثار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب بملابس البحر في حفل مختلط وهم يرقصون علي أحد الشواطئ في منطقة الخُبر في السعودية، الغضب بين السعوديين الذين أستنكروا مثل هذه الحفلات الغير معتادة فى المملكة، إضافة إلى عدم أحترام إجراءات التباعد الإجتماعي التي فرضتها الدولة لعدم انتقال العدوي بفيروس كورونا.

بعض الوافدين اللبنانيين والمقيمين في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية يقيمون حفل مختلط في كورنيش الخبر، والبنات يرتدون ملابس البحر البكيني! @emara_sharqia pic.twitter.com/enbkhQ01WB — The Gulf Portal News (@TheGulfPortal) August 22, 2020

وقال سعوديون، إن الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو من الجالية اللبنانية، مؤكدين ذلك من خلال الأغاني الوطنية اللبنانية، ورفع أحدهم العلم اللبناني خلال الحفل، معبرين عن استيائهم الشديد عبر هاشتاج :"#لبنانيين_يتعرون_في_الخبر" والذى تصدر موقع تويتر فى السعودية.



صورة من الحفل

ونشرت صحيفة سبق المملكة على حسابها الرسمي في موقع تويتر قائلة: "فيديو متداول لمجموعة من النساء والرجال من أحد الجنسيات العربية يخالفون قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام بإحدى الشواطئ، ومغردون يطالبون بالقبض عليهم".

🔴 فيديو متداول :



لمجموعة من النساء والرجال من أحد الجنسيات العربية يخالفون قيم المجتمع وانظمة الذوق العام بإحدى الشواطئ، ومغردون يطالبون بالقبض عليهم .

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.#لبنانيين_يتعرون_في_الخبر pic.twitter.com/N6cb7FILbM — صـ ـحـ ـيـ ـفـ ـة سبق المملكة (@sabqqorg) August 21, 2020

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة فى المملكة، وطالب المستخدمون بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن الحفل، وتساءلوا عن الالتزام بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا، فكتب أحد المغردين :"يا غريب كن أديب، نتمنى من جهاتنا الحكومية ذات العلاقة محاسبة هؤلاء حساب عسير فما حصل منهم هو تجاوز على الدينوتجاوز على عاداتنا وتقاليدنا و تجاوز على تنبيهات وزارة الصحة"، فيما قال أخر :"ما عندهم احساس بما تمر به لبنان الشقيقة، لابد من محاسبتهم حسابا عسيرا لما ارتكبوه في أرض الحرمين الشريفين".