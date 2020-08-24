سماع أقوال المصابين فى حادث مرورى بطريق المحمودية في الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

يباشر المستشار محمد شاور ، مدير نيابة ثانى الرمل بالإسكندرية، التحقيقات فى حادث مرورى بمنطقة حجر النواتيه بالإسكندرية واستجواب المصابين وطلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد أصيب شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأجرة ميكروباص على محور المحمودية الجديد ، بالقرب من منطقة حجر النواتيه شرق الإسكندرية ، نتيجه السرعة الزائده على الطريق ، مما أسفر عن انقلاب اخدحد السيارات وتعطل حركة المرور.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية برئاسة اللواء أمجد انور، بحادث مرورى بتصادم سيارتين على طريق محور المحمودية أمام شركة منصور، وانقلاب أحدى السيارات.

توجهت قوة من قسم الرمل ثان وحده المرور المكلفة بالطريق، وتبين تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص وانقلاب السيارة الملاكى وإصابة قائدى السيارتين، وقام المقدم هيثم عبدالمنعم المسئول عن محور المحمودية بإدارة المرور بتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيلها.

أجريت المعاينة الأولية وتبين أن السيارتين كانت تسير بنفس الطريق وبسرعه وقيام احد السيارتين بمحاولة المرور من الاخر مما أدى إلى اصطدامهما الحادث وانقلاب السيارة الملاكي، وأصيب قائديها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.