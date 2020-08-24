سلسلة بشرية تنقذ سباحا من الموت غرقا بأحد شواطئ بريطانيا.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

تمكن رواد شاطئ فى بريطانيا، من إنقاذ شاب كان على وشك الغرق، بعد أن أدت الرياح القوية إلى عدم تمكنه من العودة إلى الشاطئ، وشكل المتواجدون سلسلة بشرية امتدت من الشاطئ إلى داخل البحر، بعد أن عرفوا أنه عالق فى الموج والرياح القوية وعلى وشك الغرق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الشخص واجه مشكلة خطيرة أثناء السباحة قبالة شاطئ داردل دور، فى مقاطعة دورست جنوب غربى بريطانيا، واصطف أكثر من 20 شخصا وشكلوا سلسلة داخل مياه البحر لإعادة السباح العالق إلى الشاطئ.

وأفادت شاهدة عيان تدعى إميلى فوت: "أصبح من الواضح أنه كان فى مأزق، بدأ يلوح بذراعيه"، وتابعت: "لم يكن مذعورا، لكنه لم يكن قادرا على العودة إلى الشاطئ.. حينئذ بدأ الكثير من الناس بالتجمع وتشكيل هذه السلسلة، كان الجميع على الشاطئ يصفقون فى النهاية، لذلك يظهر أن الأمر كان مجهودا جماعيا كاملا".

فيما، قالت الشاهدة جينى بيل، إن السباح "تمكن من أن يطفو فوق موجة قادمة وتمكن شخص ما من الإمساك به"، وأضافت "كانت هناك سلسلة بشرية تمتد إلى داخل البحر بقدر ما سمحت به شجاعتهم"، ثم خرج السباح من مأزقه سالما، بينما حذر مسئول عن أمن الشاطئ من مخاطر الذهاب إلى البحر فى ظروف الرياح القوية، وقال: "البحر لا يرحم، لذلك عليك احترامه"، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".