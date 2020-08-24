سكرتير عام مطروح يعقد اجتماعا للبدء فى أعمال تطوير مزلقان الضبعة

مطروح حسن مشالى

عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح اجتماعا تنسيقيا بحضور اللواء هانى يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق والمهندس خالد أحمد زايد مدير سكك حديد مطروح وعدد من الأجهزة المعنية.

وذلك لمناقشة إجراءات البدء فى أعمال تطوير مزلقان الضبعة بمساحة 550 م2، وأشار السكرتير العام إلى أنه تم دراسة تحويل حركة مرور السيارات أثناء عملية التطوير لتيسير حركة السير مع وضع العلامات الارشادية أثناء العمل.

ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة وسرعة نهو الأعمال لعودة حركة السير إلى طبيعتها خلال أيام بناء على توجيهات محافظ مطروح، للتيسير على المواطنين مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة.