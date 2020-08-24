سقوط تشكيل عصابى يستدرج راغبى المتعة لسرقتهم بالأميرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سيدة وعاطلين يستدرجون راغبي المتعة الحرام ويسرقونهم بعد تخديرهم بمنطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وبتفريغ الكاميرات تبين اصطحاب المجنى عليه لسيدة، وعقب ذلك ظهر شخصان واقتحموا الشقة وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية.

وتم القبض على المتهمين، واعترفوا بالسرقة وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الإيقاع براغبي المتعة الحرام عن طريق قيام المتهمة "م.س" بالإيقاع بهم من أجل رغبتهم ممارسة الرذيلة معها بداخل شققهم السكنية، ويقوم الضحية بأخذها إلى مسكنه، ومن ثم تقوم بوضع حبوب مخدرة للضحية وتقوم بالاتصال بباقي التشكيل، ويقومون بسرقة محتويات الشقة والاستيلاء على ما بها من مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بحبس المتهمين.