سريلانكا تقدم 1675 كيلو جراما من الشاى لمتضررى انفجار بيروت

كتب خالد إبراهيم

استقبل اليوم، الرئيس اللبنانى، ميشال عون، سفيرة سريلانكا فى لبنان، والتى نقلت إليه تعازى بلادها في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأعلنت أن سريلانكا قدمت 1675 كيلو جراماً من الشاي السيلانى لصالح المتضررين من الانفجار، معتبرة أن مثل هذه المساعدة تعبّر عن الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والسريلانكى، حيث نشر الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية، صورة من اللقاء.



جانب من اللقاء

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، أكد أن بلاده تتحمل أعباء كبيرة جراء أزمة النزوح السوري منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011 وحتى الآن، مطالبا المنظمة الدولية للهجرة بالمساعدة فى إعادة النازحين السوريين إلى المناطق التي أصبحت آمنة داخل بلادهم.

وقال عون - خلال استقباله اليوم الإثنين، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارميلا جودو - إن لبنان يعاني من سلسلة أزمات، من بينها الأزمة الاقتصادية ووباء "كورونا"، إضافة إلى تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.