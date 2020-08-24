زعماء الانقلاب فى مالى يقترحون تشكيل حكومة انتقالية بقيادة العسكريين

كتب الوكالات

أفادت مصادر مطلعة، بأن زعماء التمرد العسكرى فى مالى، الذى أسقط حكم رئيسها، إبراهيم أبوبكر كيتا، يقترحون إقامة نظام انتقالى فى البلاد تدير فيه السلطة حكومة بقيادة العسكريين، وذكرت صحيفة "Journal du Mali" أن المجلس العسكرى الحاكم فى مالى عرض، خلال المحادثات مع الوسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" فى باماكو، الأحد، إعلان فترة انتقالية تستمر 3 سنوات.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلت محطة "RFI" الإذاعية أن الحكومة الانتقالية يجب أن يتم تشكيلها، حسب خطة المتمردين، من العسكريين بالدرجة الأولى.

كما قالوا إنهم لا يعارضون السماح لكيتا بالعودة إلى منزله أو المغادرة إلى الخارج، إلا أنه تم التوصل إلى قرار أنه يجب طفو صفحة حكمه فى البلاد.

والتقى وفد "إيكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق، جودلاك جوناثان، مع قادة المجلس العسكرى برئاسة العقيد، أسيمى جويتا، فى اجتماع مغلق لعدة ساعات.

وقال ضابط كبير قريب من المجلس العسكرى، إن مباحثات هذا الصباح تركزت على العقوبات التى فرضتها "إيكواس" على مالى عقب الانقلاب العسكري.

وقال جوناثان للصحفيين، لدى خروجه أثناء استراحة، إن "المباحثات تسير بشكل طيب" دون أن يدلى بتفاصيل أخرى.

وقال ضابط آخر قريب من المجلس العسكرى، إن وفد "إيكواس" قدم مقترحات سيتم بحثها.

وعلى الرغم من أن وفد "إيكواس"، قد وصل إلى باماكو السبت بهدف إنهاء الانقلاب، قال دبلوماسى إن إعادة كيتا، الذى يحتجزه المجلس العسكري، للسلطة أمر غير وارد، مضيفا أن الأمر الوحيد الذى يمكن أن يحققه هو انتقال للسلطة.