أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بواقع 4744 حالة جديدة لتصل إلى 962493 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.، بالإضافة إلى 65 حالة وفاة، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.
وأمس، أعلن المركز تسجيل 4852 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 956 ألفا و749 إصابة.
وأفاد بيان للمركز الروسي، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 611 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف بيان المركز، أنه تم تسجيل 73 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 16383 وفاة، وأوضح أن 3162 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ، ليصل إجمالي المتعافين من فيروس "كورونا" إلى 770 ألفا و639 شخصا.
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