كتب ـ سمير حسنى

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بواقع 4744 حالة جديدة لتصل إلى 962493 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.، بالإضافة إلى 65 حالة وفاة، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وأمس، أعلن المركز تسجيل 4852 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 956 ألفا و749 إصابة.