اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:19 ص
خالد صلاح
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روسيا تستعد لاستئناف الرحلات الجوية مع دول بينها مصر و الأردن

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:00 ص
روسيا تستعد لاستئناف الرحلات الجوية مع دول بينها مصر و الأردن طائرة ركاب
كتب الوكالات

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قالت صحيفة "إزفيستيا"، إن السلطات الروسية، تعد قائمة جديدة للدول التى يمكن أن تستأنف روسيا معها حركة الطيران هذا الأسبوع، ونقلت الصحيفة عن مصادر لها فى المطارات وشركات الطيران، أن من بين البلدان التى قد تشملها إعادة فتح حركة الطيران فرنسا وهنغاريا ومالطا وقبرص والأردن ومصر (القاهرة فقط) والصين (شنغهاى فقط).
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، غير أن الصحيفة تشير إلى أن قطاع الطيران لن ينتفع كثيرا من هذا الإجراء، علما أن الرحلات إلى دول الاتحاد الأوروبى ستظل نادرة والأرجح أنها ستنظم وفقا لـ "المبدأ السويسري"، أى لعدد قليل من الركاب.
 
ورفضت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوى، التعليق حول موضوع إعادة الرحلات الدولية، وأحالت أسئلة الصحيفة لغرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
 
من جانبه، قال متحدث باسم تاتيانا غوليكوفا، رئيسة الغرفة ونائب رئيس الوزراء، إن لا قرارات جديدة اتخذت بهذا الشأن حتى الآن. 
 
وأواخر مارس الماضي، أوقفت روسيا الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية بسبب جائحة كورونا.
 
ومنذ 1 أغسطس، أعادت السلطات الروسية حركة الطيران مع لندن واسطنبول وتنزانيا، ليأتى بعد ذلك استئناف الرحلات المباشرة إلى ثلاثة منتجعات فى تركيا، هى أنطاليا ودالامان وبودروم. ومؤخرا، استؤنفت فى 15 أغسطس، الرحلات من وإلى سويسرا (فقط للحائزين على حق الإقامة فى هذا البلد).
 

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