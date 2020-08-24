اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:17 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء السودان يوجه بحماية المدنيين شمال دارفور ودعم جهود السلام فى جوبا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:49 م
رئيس وزراء السودان يوجه بحماية المدنيين شمال دارفور ودعم جهود السلام فى جوبا رئيس الوزراء يستقبل والى شمال دارفور
وكالات

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وجه الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، بتعزيز الجهود لحماية المدنيين وانجاح الموسم الزراعى، بولاية شمال دارفور ودعم جهود السلام الجارية الآن فى جوبا من خلال العمل الاجتماعى فى الولاية والاهتمام بقضايا النازحين.
 
ونقلت وكالة أنباء السودان، أن ذلك جاء لدى لقائه بمكتبه، اليوم، بمجلس الوزراء بوالى شمال دارفور محمد حسن عربى، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.
 
وأوضح والي شمال دارفور في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه قدم لرئيس الوزراء تقريراً عن الأداء في الشهر الأول والوضع في ولاية شمال دارفور خاصة جهود الحكومة في حماية المدنيين وإنجاح الموسم الزراعى.
 
وأوضح ، أن اللقاء تناول الوضع الأمني والمعيشي في الولاية، مشيراً إلى أنه أطلع رئيس الوزراء على خطة تشكيل حكومة ولاية شمال دارفور وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة ، مضيفاً أن رئيس الوزراء قدم دعماً سخياً لمواجهة طوارئ الخريف والقضايا المعيشية فى الولاية.

عبدالله حمدوك

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ولاية شمال دارفور

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جوبا

والى شمال دارفور

محمد حسن عربى

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