رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك بلجان مقابلات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل القادة

كتب وليد عبد السلام

شارك الدكتور أحمد السبكى فى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP ، والتى عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشاد الدكتور أحمد السبكى بالجهود التى تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل تأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإعداد كوادر وقيادات شابة على قدر عال من الكفاءة من خلال برامج تدريبية يتم صياغتها بشكل يحقق الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية، وذلك فى ظل جهود الدولة لتمكين الشباب على كافة الأصعدة وتصعيدهم لتولي المناصب القيادية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى أهمية الاستثمار فى الشباب وإعداد كفاءات شابة، انطلاقا من كون الدولة المصرية دولة شابة، وهو ما يجعل الشباب هو المحرك الرئيسى لعمليات التطوير والتجديد والابتكار داخل المؤسسات؛ مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى وتنمية مهاراته من خلال برامج تدريبية متخصصة يتم تصميمها وفقا للمعايير العالمية وارتكازا على أحدث التكنولوجيات؛ حيث إن الدولة المصرية برعاية الرئيس السيسي كما تستثمر في البناء و التنمية تستثمر أيضا في العقول لصناعة مستقبل مشرق للدولة المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية يتمثل فى صناعة مستقبل صحى للفرد الذى يعد الركيزة الأساسية لصناعة وبناء مستقبل الدولة المصرية، وذلك من خلال نظام التأمين الصحى الشامل الذى سيحمى كل المصرين ويستثمر فى صحتهم، حيث لن تكون هناك نهضة حقيقية بدون مواطنين أصحاء يتكاتفون لصناعة مستقبل الدولة المصرية.

ويهدف البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج كافة العاملين بكل مؤسسات الدولة في المرحلة العمرية من 30 حتى 45 عاما سعيا نحو ايجاد نهج متكامل يربط كافة جهات الدولة من الجهاز الاداري بالإضافة الى الكوادر الخاصة المختلفة.