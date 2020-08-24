رئيس مجلس النواب الليبى يبحث مع مدير الصحة العالمية كورونا فى ليبيا

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بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم، الاثنين، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - "إن صالح أطلع هوف على الأوضاع الصحية وتطورات الوضع الوبائي لكورونا في كافة المدن وسير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي، خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لكورونا والصعوبات والمشاكل التي تواجه مكتب المنظمة في ليبيا".