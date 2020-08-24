رئيس مجلس السيادة: سنتصدى لمؤامرات تستهدف وحدة وحدود السودان

كتب سمير حسنى

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة فى السودان، إن هناك جهات تحاول اختطاف ثورة الشباب السوداني، مشددا: لن نسمح باختطاف الثورة.

وأكد البرهان فى كلمة اليوم الاثنين، تصميمه على تحقيق السلام فى السودان، لأنه مستهدف فى وحدته وحدوده، مضيفا: "سنتصدى للمؤامرات"، كاشفا أن هناك حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش السودانى لتفتيت البلاد.

وأمس، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، أن الجيش حريص على وحدة السودان وعدم انزلاقه إلى ما لا تحمد عقباه، مشيرا إلى أن هناك جهات تعمل على إحداث قطيعة بين الجيش والشعب السوداني.

وأضاف البرهان: "نجدد التزام الجيش بمبادئ الثورة وقدرته على حماية السودان".

وعلى جانب آخر، كان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، قد ألقى كلمة بالأمس بمناسبة مرور عام على تسلمه المسئولية حيث أكد أن أكثر من 35 لجنة تحقيق مستمرة مع رموز النظام البائد، وأن هناك استعداد للتعاون مع المحكمة الدولة لتسلم المطلوبين.