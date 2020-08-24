رئيس جامعة بنى سويف: تعديل اللائحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن صدور القرار الوزاري رقم (2494) بشأن تعديل اللائحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة وإضافة مادة جديدة لتلك اللائحة.

وأشار الدكتور منصور إلى أن تلك المادة تلزم الطلاب غير الحاصلين على البكالوريوس في التربية (الطفولة المبكرة) أو الحاصلين على الدبلوم العام أو الدبلوم الخاص من كلية التربية أو الحاصلين على الماجستير من كلية التربية وذلك للتسجيل بالكلية بالدرجات العلمية (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) بدراسة (6) ساعات معتمدة في الطفولة واجتياز ثلاثة مقررات لكل درجة علمية.

أضاف رئيس الجامعة أن اجتياز تلك المقررات يعد شرطًا أساسيًا للتشكيل في الماجستير والدكتوراه وشرطا للتسجيل بالدبلوم.

كما أعلن رئيس جامعة بنى سويف، عن مواصلة استقبال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسى الجديد 2020/2021، والتى شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب.

بلغ عددهم 450 طالب بمعامل كليتى الإعلام والحاسبات والذكاء الاصطناعى ومعمل فاصل 7بكلية التجارة وذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالى التى أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تيسيرًا على الطلاب لتسجيل رغباتهم وتوجيههم، والرد على استفساراتهم من قبل اخصائيين مؤهلين بقطاع شؤون الطلاب بجامعة بنى سويف؛ وفرت الجامعة معامل متطورة للحاسب الآلى علمًا بأن القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز حاسب آلى ويتواجد بها موظفين وفنيين مختصين لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد فى حال طلبهم.

يذكر أن رئيس جامعة بنى سويف قد وجه بضرورة قيام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبي، مع اتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والآليات الخاصة فى التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب فى ظل جائحة كورونا.