رئيس التصديرى للصنعات الكيماوية: قريبا إنشاء مركز تجارى للمنتجات المصرية بالسودان

كتبت سماح لبيب

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن افتتاح مركز تجارى للمنتجات المصرية بالسودان بدايه العام المقبل 2021 وذلك ضمن خطة تستهدف زيادة الصادرات المصريه للسودان.

وقال أبو المكارم، أن هذا يعد أحد نتائج الزيارة السريعة لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة إلى دولة السودان الاسبوع الماضى، والتي تم خلالها الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح، خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة الصناعة والتجارة أمس مع ورؤساء المجالس التصديريه لبحث مقترحاتهم للتعامل مع الازمه الحاليه وتنمية صادرات قطاعاتهم أن هناك نحو 750 مليون دولار فرص تصديرية إضافية محتملة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق الإفريقي وذلك وفقا لدراسه تحليلية أعدها المجلس حول الطلب المستهدف علي المنتجات المصريه من الصناعات الكيماوية في السوق الإفريقى.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة لنمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقي لعدد من الأسباب يأتي علي بالبرامج المساندة المقدمة من الدول الخاصه بالشحن لأفريقيا وتنوع شرائح الطلب واذواق المستهلكين ومستويات الدخل والاعفاءات الجمركيه المتاحه بنسبه 100% بين 13 دولة إفريقية وذلك من خلال الاتفاقيات التتجاريه الموقعه بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا اضافه إلي تنوع منتجات القطاع التي يتم تصديرها للسوق الإفريقي ما بين سلع وسيطه ومغذية ومدخلات انتاج لكافه القطاعات فضلا عن منتجات تامه الصنع.

وقال أن المجلس انتهي من اعداد استراتيجيه مصغرة تعني بالتوجه نحو دول القارة الأفريقية وبالاخص إلي 18 سوقا افريقيا هي ( كينيا . السودان . زامبيا . أوغندا. نيجيريا. تنزانيا. أنجولا. الجابون. السنغال. الكاميرون.جيبوتي.غينيا.الكونغو. جنوب افريقيا .اثيوبيا . كوت ديفوار. .غانا.الصومال) حيث سيتم التركيز علي دول بعينها في كل عام لتحقيق اكبر استفادة ممكنه من العجز في توريد المنتجات الصينية .

وحدد مجموعة من الآليات لتنفيذ الاستراتيجية تتمثل في البعثات التتجارية والاسابيع التجارية حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولي دول تنزانياوكينيا واوغندا والسودان ، فضلا عن إنشاء عدد من المقار الدائمة (معارض دائمة مقيم لوحدات إدارية لغرض المنتجات وأماكن للتخزين بالمقر وممثل دائم للشركات ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر .

وأوضح، أنه من إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت 5.5 مليار دولار في 2019 مثلت صادرات إفريقيا منه ماقيمته 1.232 مليار دولار بما يمثل نسبة 22% الإجمالي صادرات القطاع وهناك ثلاث أسواق هي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا تستوعب أكثر من ثلثي الصادرات للسوق الإفريقي.

وشدد أبو المكارم، علي مجموعة من المقترحات من أجل مواجهه التحديات الحاليه تتعلق بسرعه تنفيذ برنامج مسانده الصادرات وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبه100%.

ودعا إلي التركيز علي مساندة آليات التسويق المختلفة مثل البعثات والأسابيع التجارية الخارجية والمقار الدائمة، كما طالب باعادة النظر فى تفعيل الاتفاقيات التجارية مع السعي لتوقيع اتفاقيات تجاريه مع دول غرب أفريقيا.

وطالب بوضع الشركات المصرية علي منصات البيع الالكترونية الدولية أسوة بالمصنع الأسيوية التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.