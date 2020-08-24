اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حوادث الطرق والأنفلونزا خطر يهدد التلاميذ فى بريطانيا أكثر من كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:52 م
حوادث الطرق والأنفلونزا خطر يهدد التلاميذ فى بريطانيا أكثر من كورونا المدارس فى بريطانيا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، نقلا عن أحد المسئولين فى إنجلترا، إن الأطفال فى خطر الأذى من حادث سيارة أكثر من السقوط مرضى بفيروس كورونا. وفى محاولة لطمأنة الآباء فى بريطانيا بأنه من الآمن أن يرسلوا أبنائهم مجددا إلى المدارس فى سبتمبر، قال د. جينى هاريس، نائب أكبر مسئول طبى بإنجلترا، إن المخاطر الصحية التى يتعرض لها التلاميذ من كوفيد 19 صغيرة بشكل كبير.

وقالت المستشارة الحكومية رفيعة المستوى، إنه لا يوجد بيئة خالية تماما من المخاطر، فكل أب يرسل طفل إلى المدرسة قبل وباء كورونا، وربما كانوا تعرضوا لحادث مرورى، وفى الواقع فإن هذا الخطر، أو حتى الخطر من الأنفلونزا الموسمية، أعلى على الأرجح، وفقا لاعتقادهم، من الخطر الحالى لكوفيد.

وتابعت هاريس فى تصريحات لسكاى نيوز قائلة إن أسوأ كابوس للآباء سيكون موت الطفل، ونحن نعرف أنه أمر نادر للغاية مع كوفيد 19. وأضافت أنهم أيضا يعرفون أنه من النادر جدا أن يصاب الأطفال بمرض خطير ويتم نقلهم للمستشفى، وعندما يصابوا فعلا بالعدوى تكون الأعراض عادة بسيطة للغاية وأحيانا بدون أعراض.

ورددت هاريس نفس ما قاله بوريس جونسون بعد عودته إلى العمل عقب إجازة صيفية، حيث أشار إلى أن هناك احتمالا كبيرا للإضرار بتطور الطفل ورفاهيته لو تم إبعادهم عن المدرسة لأى فترة أطول من ذلك.

وقالت إندبندنت، إن أغلب التلاميذ فى إنجلترا لم يذهبوا إلى الفصول الدراسية منذ مارس الماضى عندما أغلقت  المدارس إلا فى حالات العناية بالأطفال المعرضين للخطر والعاملين الأساسيين.


المدارس فى بريطانيا

أطفال المدارس

بوريس جونسون

المدارس وكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جونسون يعلن استعداد مدارس بريطانيا للعودة وتضاؤل خطر إصابة الطلاب

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:47 م

باريس تعتزم الرد على قرار بريطانيا بفرض حجر صحى على القادمين فرنسا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:41 م

تايمز: المعلمون ينشرون كوفيد 19 أكثر من الأطفال فى بريطانيا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:55 م

كوورنا حول العالم.. بريطانيا تسجل 1041 إصابة و6 وفيات جديدة.. والجزائر تسجل 392 إصابة جديدة.. 3 وفيات و27 إصابة فى الشمال السورى.. و30 حالة وفاة و1109 إصابات جديدة بالسعودية.. وفلسطين تشهد 5 وفيات و326 إصابة

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة