اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3 أيام من غلق التسجيل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3 أيام من غلق التسجيل تنسيق الجامعات
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3أيام من غلق التسجيل

http://www.youm7.com/4943521

التعليم تضبط حالة غش بامتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة دور ثان

http://www.youm7.com/4943931

الصحة: 67.7 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

http://www.youm7.com/4944053

"الصحة" تحدد 7 حالات لغسيل اليد للحماية من العدوى.. تعرف عليها

http://www.youm7.com/4944082

التموين: صرف 94% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن

http://www.youm7.com/4943649

تعرف على الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية

http://www.youm7.com/4944002

ثورة إنشاءات الطرق فى مصر لا تتوقف.. فيديو

http://www.youm7.com/4943577

السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية اليوم

http://www.youm7.com/4943032


التربية والتعليم

تنسيق الجامعات 2020

تنسيق المرحلة الأولى

الصحة

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق 2020.. العليا للتنسيق تجتمع الجمعة لحسم مصير 149685 من طلاب الثانوية العامة.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى السبت.. السيد عطا يطالب بالالتزام بالمواعيد المحددة ويؤكد: لا إعادة لترشيح الطلاب بعد إعلان النتائج

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:00 م

وزير التعليم العالى يعلن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. عبد الغفار يتفقد مكتب التنسيق ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ويؤكد: إعلان تفاصيل المرحلة الثانية بعد 3 أيام.. و120 ألف طالب سجلوا الرغبات..صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:49 ص

التعلم العالى تعلن إمكانية تعديل رغبات تنسيق المرحلة الأولى حتى الأربعاء

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:20 ص

وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3أيام من غلق التسجيل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:03 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة