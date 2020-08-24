حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3 أيام من غلق التسجيل

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3أيام من غلق التسجيل

http://www.youm7.com/4943521

التعليم تضبط حالة غش بامتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة دور ثان

http://www.youm7.com/4943931

الصحة: 67.7 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

http://www.youm7.com/4944053

"الصحة" تحدد 7 حالات لغسيل اليد للحماية من العدوى.. تعرف عليها

http://www.youm7.com/4944082

التموين: صرف 94% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن

http://www.youm7.com/4943649

تعرف على الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية

http://www.youm7.com/4944002

ثورة إنشاءات الطرق فى مصر لا تتوقف.. فيديو

http://www.youm7.com/4943577

السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية اليوم

http://www.youm7.com/4943032