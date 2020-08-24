حصاد الوزارات.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3 أيام من غلق التسجيل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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